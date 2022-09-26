北韓不堪物資短缺 中朝鐵路貨運時隔5個月重啟

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國媒體報導，一班裝載10多節物資的貨運列車今天上午從中國丹東出發，前往北韓新義州，雙方鐵路貨運因疫情停運，時隔約5個月重啟；南韓統一部表示將密切關注後續運行及物資運送狀況。

韓聯社報導，這班貨運列車在今早7時43分左右從中國丹東出發，經由中朝（北韓）友誼橋前往北韓新義州，這也是北韓與中國時隔150天恢復鐵路貨運往來。

北韓在中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後封鎖邊境，兩方貨運列車從2020年8月起停運，至今年1月16日重啟，但之後因疫情再次擴散，丹東封城後，自4月29日起再次停運。

消息人士表示，丹東及北韓近期疫情好轉，雙方因此決定恢復正常貨運往來，每天將有一到兩班次列車。

北韓與中國貨運往來一般是空車從新義州出發，到丹東裝載貨物後返回，但今天從丹東出發的列車先前因疫情爆發而滯留當地，因此直接從丹東裝貨返回新義州。

報導指出，北韓與中國貿易有7成倚賴丹東進出，北韓在鐵路貨運中斷、丹東封城等影響下面臨嚴峻經濟困境。物資極度短缺的北韓在8月10日宣布境內疫情結束，並請求中方重啟鐵路運輸。

北韓領導人金正恩在8月10日召開的緊急防疫總結會議，宣布抗疫勝利，並將強化防疫措施恢復成一般防疫體系。

南韓統一部就這項消息表示，雖然尚未從中國或北韓方得到正式確認，但從各項狀況判斷，北韓與中國貨運列車今天確實在停運後首次重啟，當局也會密切關注後續運行及輸送物資狀況。（編輯：陳惠珍）1110926