俄烏戰爭殷鑑不遠 全球金融業者評估台海局勢

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（中央社紐約26日綜合外電報導）莫斯科閃電入侵烏克蘭，全球金融業者在俄羅斯損失了數十億美元，傷口還在隱隱作痛。近來隨著台海緊張情勢升高，全球金融業者不得不開始重新評估在大中華區做生意的風險。

彭博引述知情人士披露，法國興業銀行（Societe Generale SA）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）和瑞士銀行（UBS Group AG）等近來要求員工評估應變計畫，管控曝險部位。

報導中表示，全球保險業者也避免向在中國大陸和台灣投資的公司承做新保單，自俄羅斯入侵烏克蘭以來政治風險的承保成本飆升逾60%。

波士頓大學教授威廉斯（Mark Williams）說：「與美國潛在制裁相關的政治風險，以及中國可能以限制資本流動反擊，讓風險控管主管忙得不可開交。」

美國國會議員上周逼問華爾街銀行，如果中國攻打台灣，他們是否會撤出中國市場。

不願透露姓名的金融業主管表示，他們雖認為北亞發生武裝衝突的風險低，但預期美中可能會相互制裁，從而影響到金融和貿易往來。

近年來隨著中國開放金融業，華爾街銀行在中國投入大量資金。截至2021年底，華爾街銀行披露在中國的銀行的曝險總額達570億美元。

知情人士說，過去幾個月來，這些金融業者進行了壓力測試，以瞭解本身能否因應市場暴跌的風險。

消息人士透露，瑞銀要求台灣交易部門評估應變計畫，研究如何降低對台灣的曝險部位。這位人士還說，其中一種方法是減少對台灣客戶的外匯交易服務。法國興業銀行、摩根大通和瑞銀的有關負責人婉拒對此發表評論。

與此同時，根據跨國風險管理、保險經紀和諮詢公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson Plc）表示，保險公司將與中國相關的政治風險投保價格平均提高了67%。

威達信集團（Marsh＆McLennan Cos）信貸項目負責人羅布森（Nick Robson）指出，保險公司承做新保單時對中國市場「態度謹慎且有選擇性」，並降低對台灣曝險部位的承保額度。

如果客戶因動亂、恐怖主義或戰爭等政治事件而蒙受損失，政治風險保險將會賠付。

在某些情況下，金融業者主管憂心北京將和俄羅斯一樣，為了反擊美國制裁，禁止外國銀行將資本或資產移轉海外。

兩位知情人士稍早表示，俄羅斯當局擬對外國銀行出售俄羅斯子公司進行逐案審查，而不全面禁止。知情官員稱，政府將逐案審查，批准與否將視對俄羅斯是否有利。

法國興業銀行、義大利聯合信貸集團（UniCredit SpA）等歐洲銀行已披露，在俄國相關損失總額近100億美元，主要因減記業務價值，以及為因應預期的經濟衝擊提列的費用。

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Global Guardian執行長巴克納（Dale Buckner）說：「俄羅斯成了前車之鑑，是人們不希望發生的事件。」Global Guardian是一家安全服務公司，客戶包括銀行和私募股權公司

倫敦政經學院（London School of Economics）教授克爾希邁爾（Tom Kirchmaier）說：「雖然金融危機以來已為這些情景制定了一些計畫，但一旦理論付諸實踐，無疑還是會出現一些重大意外。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110926