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首頁 / 國際

巴基斯坦洪災嚴重 布林肯籲向中國尋求減免債務

2022/9/27 08:36
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）巴基斯坦近來遭受洪水肆虐，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天呼籲巴基斯坦尋求關係密切的夥伴中國減免債務。

法新社報導，隨著巴基斯坦洪水退去，布林肯承諾美國將大力支持巴基斯坦。洪水淹沒巴基斯坦1/3的土地，約相當於英國領土的面積。

布林肯在華府與巴基斯坦外交部長札達里（Bilawal Bhutto Zardari）會談後說：「我們要傳達一個簡單的訊息。就跟過去的天災一樣，我們會向巴基斯坦提供支持，期待重建家園。」

布林肯說：「我也敦促我們的同伴就債務減免和重組等一些重要問題，與中國進行接觸，好讓巴基斯坦能夠更快從洪災中恢復過來。」

中國是巴基斯坦的重要經濟和政治夥伴，正在推動價值540億美元的「經濟走廊」，將建設基礎設施，並讓中國接通印度洋，不過中國的利益也面臨來自分離主義分子的攻擊。

約1600人在巴基斯坦洪水中喪生，其中1/3是兒童，超過700萬人流離失所，人們擔心這種嚴重的災害會因氣候變遷而變得更加普遍。

美國已為巴基斯坦提供5600萬美元的人道主義援助，派出17架載滿物資的飛機，並承諾提供長期支持。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110927

布林肯
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