美洲國家組織代表團抵巴西 將觀察大選

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）2022年巴西七合一選舉首輪投票將在10月2日舉行，爭取連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天接待將觀察巴西選舉的美洲國家組織（OAS）代表團成員。

波索納洛在總統府高原宮（Palácio do Planalto）接見美洲國家組織代表團團長、巴拉圭前外交部長拉米雷斯（Rubén Ramirez Lezcano）。

會後，拉米雷斯說，與波索納洛的會晤「非常親切」，美洲國家組織代表團的任務只是觀察巴西的選舉制度，促進巴西公民參與投票。

今年巴西將選出總統、副總統、州長、副州長、參議員、眾議員和州議員。美洲國家組織在選舉結束後提交一份報告，提出意見和建議。

目前工黨候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在不同機構的投票意向民意調查中領先，自由黨的波索納洛排名第2。

美洲國家組織觀察小組還將與其他總統候選人、政黨和官員舉行會議，包括高等選舉法院院長莫萊斯（Alexandre Moraes）。

這是美洲國家組織第3次觀察巴西選舉，第一次是2018年，當時波索納洛當選總統；第2次是2020年市政選舉。

美洲國家組織觀察小組由17個國家的55名專家組成，將在巴西15個州、巴西利亞聯邦特區以及葡萄牙波圖（Porto）、美國邁阿密和華盛頓3個國外城市觀察投票。

這些專家將監測選舉技術和組織、海外投票、選舉法院、政治籌資、競選活動和言論自由、婦女的政治參與、原住民和非洲後裔的參與，以及選舉暴力。

將接待美洲國家組織觀察員的州是亞馬遜、巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceará）、戈亞斯（Goiás）、馬蘭豪（Maranhão）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、巴拉（Pará）、巴萊巴（Paraíba）、巴拉納（Paraná）、培南布可（Pernambuco）、彼奧（Piauí）、里約熱內盧、南大河（Rio Grande do Sul）、聖卡塔里納（Santa Catarina）和聖保羅。

波索納洛多年來一直抨擊巴西電子投票系統的安全性。

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2018年美洲國家組織第一次觀察巴西選舉時，監控計票，證明電子投票系統安全。當時的代表團團長、哥斯大黎加前副總統秦奇亞（Laura Chinchilla）說，沒有在首輪投票中發現任何可以質疑選舉進程的因素；首輪選舉以「專業和技術性」進行，但存在「兩極分化和侵略性」。

2018年選舉第2輪投票後，波索納洛當選總統，秦奇亞重複對巴西選舉制度和電子投票系統的讚美，表示電子投票設備可以獲得「快速和安全」的結果。（編輯：馮昭）1110927