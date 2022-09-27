俄揚言動用核武 聯合國秘書長促終結核訛詐時代

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（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）國際對俄羅斯威脅在俄烏戰爭中使用核武的憂慮加深，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天再度呼籲全球廢除核武。

法新社報導，古特瑞斯在聯合國大會關於核裁軍的特殊會議上說：「柏林圍牆倒塌後數十年，我們再度聽到關於核武的武力恫嚇。」

他說：「讓我表明清楚，核訛詐（nuclear blackmail）時代必須終結。」

他說：「認為任何國家都可以發動並贏得核戰，這樣的想法很瘋狂。任何使用核武的行為都會引發人類世界末日。沒有消除核武，就不會有和平。」

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭至今已7個月，烏軍最近反攻收復俄軍攻占的土地，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週發表談話時，幾乎不加掩飾地威脅將動用核武。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華府已告誡莫斯科當局，包括透過私下管道，動用核武將引發「災難性」後果。

此外，古特瑞斯也對上月的禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty）會議無法達成共識表示失望。

由於文件草案提及支持烏克蘭對札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的控制，俄羅斯阻撓最終聲明的通過。俄羅斯控制札波羅熱核電廠，各界擔憂將引發重大意外。

美國譴責俄羅斯採取的立場。然而，聯合國2017年通過一項條約，呼籲全面禁止使用核武時，絕大多數開發中國家力挺，但沒有核武強權表示支持。

除了美國於1945年投下原子彈，轟炸日本廣島與長崎市，造成20多萬人死亡外，沒有任何一個國家在戰場上使用過核武。當時，日本帝國在7天後投降，結束第2次世界大戰。

日本首相岸田文雄上週向聯合國大會發表演說時，矢言致力打造「沒有核武的世界」。

岸田文雄說：「如同俄羅斯所做的，威脅使用核武，更遑論真正使用核武，對國際社會的和平與安全構成嚴重威脅，絕對不能接受。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110927