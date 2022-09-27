拜登擬減免學貸 國會預算處：估支出4000億美元

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國會預算處（Congressional Budget Office）表示，總統拜登減免學生貸款計畫，政府預估將支出4000億美元。

法新社報導，這個數字是應保守派議員要求而計算出，由1個非政治性的聯邦團體發布，數字發布後，民主黨和共和黨針對這項議題的爭議料將更趨激烈。

國會預算處指出，由於債務豁免，「國會預算處估計學貸成本的現值將額外增加約4000億美元」。

但白宮官員指出，「國會預算處稱自己的估計『高度不確定』，我們同意」。

共和黨人指責拜登在這項措施上浪費錢，認為可更有效地使用公共資金。

拜登8月24日宣布這項計畫，兌現了競選承諾。

根據減免計畫，薪資低於12萬5000美元者積欠的貸款將減少1萬美元。領取聯邦裴爾助學金（Pell Grants）上大學的貸款人，將免除2萬美元額度學貸。

美國大專院校每年學費通常介於1萬至7萬美元之間，許多人才剛進職場就債台高築。根據政府估計，大專生畢業時平均背負2.5萬美元債務，許多人要花好幾年甚至數十年才還得完。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110927