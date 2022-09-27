土耳其無人機拓東協版圖 馬來西亞印尼有意購入

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡27日專電）土耳其拜拉克塔無人機在俄烏戰爭打響知名度，多國有意購入。土國外長卡夫索格魯表示，馬來西亞及印尼也對購買拜拉克塔武裝無人機表示高度興趣。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）赴東京參與日本前首相安倍晉三的葬禮，昨天於記者會上指出，土耳其認為與日本深化防務關係方面具有巨大潛力，也盼向日本出售無人機。

他說，「許多亞洲國家，尤其是馬來西亞及印尼，對我們的國防產業產品表現極大興趣。正在簽署協議」。

他說，「如果日本想向土耳其購買任何國防產品，包括武裝無人機，我們會很高興滿足需求」。雙方代表將在未來幾天舉行會議，討論國防及安全面向的潛在合作。

土耳其製無人機近年嶄露頭角，例如利比亞2020年爆發內戰，聯合國（UN）所承認的政府軍即使用土耳其製無人機，與起義軍閥哈夫塔「利比亞國民軍」（LNA）所用的中國製無人機交手。土耳其無人機在敘利亞內戰、俄烏戰爭中取得戰果，國際需求因此大增。

卡夫索格魯指出，土耳其製武裝和非武裝無人機是世界上最好的無人機之一。「正是土耳其武裝無人機阻止利比亞的黎波里（Tripoli）遭到入侵」。

烏克蘭是土耳其無人機廠商拜卡科技（Baykar Technology）在土國境外唯一的生產地點，莫斯科2月入侵烏克蘭後的幾週內，拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）協助削弱俄國壓倒性的軍事優勢。

拜卡科技與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）家族關係密切。首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）是艾爾段女婿。

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上週有媒體報導指出，拜卡科技9月向阿拉伯聯合大公國交付20架武裝無人機。拜卡科技執行長9月初受訪時也表示，迄今已與23個國家簽署無人機出口協議。

另有跡象顯示日本正密切關注土耳其無人機發展。日經亞洲引述土耳其國防產業消息人士指出，應日方要求，由土耳其軍火企業STM所研製的Kargu-2型無人機模型，於日本靜岡一所軍事情報學校所舉辦的閉門展覽中展出。（編輯：韋樞）1110927