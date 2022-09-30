更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全球需求大幅降溫 8月製造業景氣燈號續亮黃藍燈
首頁 / 國際

蒲亭：前蘇聯國家互起衝突 是蘇聯解體後果

2022/9/30 10:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，如今在烏克蘭等前蘇聯加盟共和國發生的衝突，都是當初蘇聯解體造成的結果。

法新社報導，蒲亭與前蘇聯加盟國的情報首長開會，會議透過電視轉播。他說：「看看現在俄羅斯與烏克蘭之間發生的事情就夠了，還有一些其他獨立國協（Commonwealth of Independent States）國家邊境發生的事。這些當然全都是蘇聯解體的結果。」

前蘇聯勢力範圍內的幾個地方近期都爆發了武裝衝突，除了俄烏戰爭之外，過去一個月以來，亞美尼亞與亞塞拜然、吉爾吉斯與塔吉克也先後交火。

蒲亭把矛頭指向西方國家，稱西方在這些前蘇聯地區「正研擬煽動新衝突的劇本」。

蒲亭預定明天正式併吞4個俄軍占領的烏克蘭地區，此舉很可能加劇俄烏衝突。

蒲亭說：「我們正目睹新的世界秩序在形成，這是很艱辛的過程。」這番話與稍早指稱西方國家影響力衰弱的說法相呼應。

下週將滿70歲的蒲亭曾在蘇聯時期效力於情報機構「國家安全委員會」（KGB），他經常充滿懷念地提及蘇聯。

自從他9月21日下達局部軍事動員令之後，大批俄羅斯男子爭相離境，目的地包括哈薩克等前蘇聯國家，哈薩克總統也承諾會庇護這些俄籍「逃兵」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110930

蒲亭
蒲亭與艾爾段通話 控北溪管線遭國際恐攻破壞 拜登：美國絕不承認俄羅斯對烏克蘭領土主張
哈薩克
動員令掀出走潮 俄羅斯：不會強制引渡國民返國 中哈聯合聲明 哈薩克：反對任何形式的台獨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族