星學者：若台海有事 新加坡可能很快被捲入

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）美中競爭加劇，台灣海峽緊張情勢升溫，學者今天指出，東南亞國家應意識到台海局勢是迫切議題，若發生衝突，對區域會有很大的影響；新加坡也可能很快被捲入。

近來台海緊張情勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台而進一步升溫。中國連日在台灣周邊海、空域實施大規模實彈軍演後，共機也頻頻越過台灣海峽中線。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲及全球化中心今天舉辦「若台海發生衝突，東南亞國家該如何因應？」網路研討會，邀集東南亞專家、學者進行討論。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，許多新加坡人可能認為台灣距離很遠，台海發生衝突是中國和台灣之間的問題、是美中兩強之間的問題，卻忽略了一但台海有事，將會影響海運及空運路線。

他說，美國可能會介入，澳洲可能也會，而美、澳都跟新加坡有很密切的安全及軍事關係，新加坡可能因此涉及轉運等議題。另外還有中國因素，北京可能對新加坡政府施壓或煽動新加坡反西方、反美情緒等。

他指出，這代表的是，一但台海發生衝突，新加坡可能很快會被捲入。儘管新加坡可能不願涉入，但可能還是會很快面臨來自美、中的壓力。

美中關係惡化，雙方在許多議題上意見分歧，新加坡總理李顯龍8月底曾表示，近期最令人擔憂的是台海緊張情勢急遽升溫。他不排除亞太地區發生衝突的可能性，也向新加坡民眾喊話，要做好心理準備，應對任何危機。

澳洲西澳大學博士候選人陸碧宜（Ratih Kabinawa）指出，台灣看起來離東南亞有些距離，但若台海發生軍事衝突，將會有很大的影響。

陸碧宜表示，兩岸關係未來發展很大部分將取決於美國、中國及台灣。其他國家能做的是萬一情況惡化，要有「應急方案」。

她說，「認知到這是個問題」是第一步，但目前看來，東協國家尚未達成台海局勢是迫切議題的共識。她期盼在情勢升溫成衝突之前，看到東協國家有些作為。

另一方面，國際危機組織（International Crisis Group）研究員Ivy Kwek觀察，東南亞有些觀點應被修正，包括台海發生衝突對東南亞核心利益不會有嚴重影響、若有動作可能會面臨與中國關係惡化的風險。

但她認為，若台海有事，對馬來西亞產生的衝擊恐包括南海利益、對馬國經濟的影響，在地緣政治中恐面臨美、中之間選邊站的困境，以及馬來西亞在台灣及鄰近國家的公民安全等。

就她看來，東南亞表達對台海和平穩定的關切不應被解讀為違反東南亞個別國家的一中政策，或被認為在中美之間選邊站。（編輯：高照芬）1110930