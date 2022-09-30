泰國憲法法庭判決 總理帕拉育任期未滿可續任

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）泰國憲法法庭今天判決，因為任期爭議而被暫停職務的總理帕拉育，任期從2017年開始算起，因此理論上帕拉育的任期到2025年，也就是說到明年國會大選前，帕拉育仍是泰國總理。

2014年5月時任陸軍司令的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）發動政變，同年8月24日根據臨時憲法就任總理，至今年8月24日任期滿8年。根據現行憲法規定，總理任期不得超過8年，帕拉育的任期應在8月23日午夜屆滿。

但關於帕拉育的任期有三種說法，第一是由2014年8月開始計算；第二是由現行憲法生效日也就是2017年4月6日開始計算；第三是從2019年國會選舉後、帕拉育6月就職開始計算。

憲法法庭今天判決帕拉育的任期從2017年開始計算，因此他可以復職總理；若明年國會大選後仍是帕拉育當選，則他的任期只能到2025年

泰國國會在野黨議員8月22日向憲法法庭提出請願，要求憲法法庭就帕拉育任期釋憲；憲法法庭8月24日以5票對4票接受了請願案，並即刻起暫停帕拉育的總理職務，直到憲法法庭做出判決。

副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）在這段期間暫代總理職務。（編輯：高照芬）1110930