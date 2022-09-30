世維會主席籲日本支持聯合國辯論中國人權問題

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（中央社東京30日綜合外電報導）世界維吾爾代表大會主席多里坤．艾沙今天在東京表示，為了阻止中國侵犯人權，日本需要做的不僅僅是「空洞的承諾」。

路透社報導，多里坤（Dolkun Isa）稱，他此次前來日本是為了會見日本國會議員，並呼籲日本政府敦促聯合國人權理事會就中國對待維吾爾人和其他穆斯林的方式進行辯論。

多里坤說，他和設在德國的世界維吾爾代表大會（簡稱「世維會」）組織正奔走世界各地，爭取美國、英國和其他國家支持就這項議題在聯合國人權理事會舉行辯論。

美國日前已呼籲聯合國人權理事會針對中國在新疆地區違反人權情事舉行辯論。

多里坤告訴記者，日本在這個議題上的動議和聲明僅是「空洞的承諾，不足以阻止正在進行中的種族滅絕」。他說，「日本國會有某種程度的義務更積極參與維吾爾人種族滅絕問題。」

聯合國人權辦公室上個月公布報告，稱新疆發生的嚴重違反人權情事，可能已構成違反人道罪（Crimes against humanity）。中國拒絕接受這些調查結果。

中國否認任何虐待維吾爾人的指控，並派出一支由新疆官員組成的政府代表團前往日內瓦，反駁其所謂的聯合國人權辦公室錯誤調查結果。

由於擔憂新疆當地人權遭到侵犯，許多跨國公司矢言不再使用新疆的材料或人工。（譯者：張欣瑜/核稿：楊明暐）1110930