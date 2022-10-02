布吉納法索政變 遭推翻強人籲軍官恢復理性

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（中央社布吉納法索首都瓦加杜古1日綜合外電報導）布吉納法索軍政府領袖達米巴今天喊話，敦促一群聲稱發動政變推翻他的軍官「恢復理性」。布吉納法索8個多月內第2度發生政變，已引發國際社會高度關注。

綜合法新社和路透社報導，十多名軍官昨天晚間現身國營廣電公司頻道說，由於達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）未能遏止伊斯蘭教聖戰分子的叛亂活動，已革除達米巴的總統職位，並宣布由34歲的陸軍上尉卓爾（Ibrahim Traore）主政。

達米巴今天首度發聲，在書面聲明中敦促對立的軍官「恢復理性，避免布吉納法索爆發一場不需要的自相殘殺之戰」。

達米巴自己今年1月也是發動政變、推翻前總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）上台，當時他政變的理由同樣是指卡波雷在擊退聖戰分子上毫無作為。但達米巴任命自己擔任這個有1600萬人口國家的領導人之後，叛亂事件卻有增無減。

昨天發動政變的軍官們在電視上表示，達米巴計劃從「法軍基地」發起反攻。

他們在國營電視台宣讀有新主政者卓爾簽名的書面聲明說，達米巴據信藏身中部的坎布因辛（Kamboinsin）法軍基地，策劃反攻，擬對他們國防和安全部隊發動事端。

達米巴今天否認他如政變者所言藏身於法軍基地，但也沒有透露他位置所在的更多細節。

達米巴在總統府臉書（Facebook）專頁上表示，說他藏身法軍基地的說法是企圖「操縱輿論」。

法國是布吉納法索昔日殖民宗主國，巴黎當局今天稍早透過大使館否認法國軍隊參與布吉納法索過去幾小時發生的事件，也否認法國軍方收容或保護布吉納法索當局人員。

不過，位在首都瓦加杜古（Ouagadougou）的法國大使館今天傳出槍響並發生火災。

數百名支持卓爾接管政府的民眾聚集在法國大使館前抗議。反法示威者也聚集在南部城鎮博博迪烏拉索（Bobo-Dioulasso）的法國文化中心，並朝該機構扔石頭。

傍晚時分，法國大使館發生火災，並傳出好幾起槍聲。法國外交部譴責針對大使館的暴力行為。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111002