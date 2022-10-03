英新國王將首度主持國是訪問 接待南非總統伉儷

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）白金漢宮（Buckingham Palace）今天宣布，英國國王查爾斯三世下月將主持繼位後第1場國是訪問，接待南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）伉儷。

法新社報導，白金漢宮發布的聲明說：「南非總統…已接受國王陛下邀請，於2022年11月22日星期二至11月24日星期四到英國國是訪問。」

「國王與王后（卡蜜拉）將在白金漢宮主持這場國是訪問。」

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日駕崩後，查爾斯三世（King Charles III）登上王位。

英國元首主持外國王室、總統或首相等造訪英國的國是訪問，也必須出訪。查爾斯三世尚未宣布繼位後首次海外出訪行程，1日深夜的消息指出，在首相特拉斯（Liz Truss）反對之下，查爾斯下月不會前往埃及出席聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

前來英國進行的國是訪問活動，通常包括在首都倫敦中心舉行的皇家騎兵營閱兵場（Horse Guards Parade）歡迎儀式，伴隨從綠園（Green Park）和倫敦塔（Tower of London）發射的禮炮。

來訪的貴賓受邀一同校閱儀隊後，由王室禁衛騎兵團（Household Cavalry）護送前往白金漢宮。

當晚，英國君主通常會在白金漢宮主持約有150位賓客參加的國宴，接著發表演講，並舉杯歡迎來訪的貴賓。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111003