大西洋月刊：習近平續任 可能是美國的機會

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（中央社台北4日電）美國「大西洋月刊」分析，習近平繼續統治中國有危險但也帶來機會，華盛頓若能確保緊張局勢不會升級為衝突，同時利用習近平的失誤來增強實力，美國將會獲得好處，並讓中國承受代價。

中共即將在10月16日舉行第20屆全國代表大會，各界關注中共總書記習近平將展開第3任期後的國際政治情勢。

大西洋月刊（The Atlantic）9月26日刊文分析，中國最近10年以及未來的治理是一部不斷犯錯的紀錄，也許華盛頓應該感謝中共領導人堅持不下台，給予美國增加自身力量和盟友關係的機會，美應妥善管控美中關係危機，利用中國領導人的錯誤以厚植自身實力。

這篇文章指出，習近平在中共20大之後將繼續掌權，代表著未來5年超級大國依舊競爭，甚至是對抗；習近平要削弱美國在全球的影響力，但中國卻可能沒有做好實現這一目標的準備，習近平執政結果表明，是削弱了而不是強化了與美國競爭的地位，換言之，習近平統治中國的時間越長，中國的競爭力就越弱。

文章點出多年來常見各種炒作中國崛起的討論，人們卻忽略了中國在習近平的領導下，內外表現是多麼糟糕，例如經濟急劇放緩，而咄咄逼人的外交政策讓多數主要國家與其疏遠，並使亞洲鄰國感到恐懼。

文章認為，中國領導人過度擴權為華盛頓帶來部分幸運，美國在某些方面地位因此提高，例如中國與俄羅斯建立友誼，並認為俄羅斯總統蒲亭是中國追求削弱美國力量的盟友，但中國越公開敵視國際體系，美國的盟友就越強大，當前美國已經說服並提升與全球民主國家的關係，以對抗中國帶來的威脅。

美與日本、韓國、澳洲和紐西蘭等4個太平洋地區主要夥伴結盟就是一例，今年這4國領導人首次參加了北大西洋公約組織（NATO）峰會，討論中國威脅的問題，表明在歐亞洲的民主大國間建立更加一致的聯盟是有可能的。

文章除了指中國對外處境有利美國，中國內部情況也頻出亂象，特別是經濟領域。習近平於2012年開始執政時的經濟成長率為7.8%，但因COVID-19疫情，國際貨幣基金（IMF）預測今年僅有3.3%，雖然成長率不會一直保持在高速，但習近平的政策有可能使情況變得更糟。

文章並表示，中國領導人不信任自由市場改革，對民營公司強加監管，造成科技行業縮減規模和裁員，大學畢業生就業難，疫情爆發後，房地產業低迷推升金融系統風險，爛尾樓問題擴大，更出現貸款戶拒付房貸潮以及鄭州取款難維權潮。

但習近平迄今卻還在推動極為嚴格的清零政策加重困境，主要城市和工業園區關閉，生產活動和商業活動喊停，隔離和失業的壓力讓中國國內的不滿情緒達到了一個異常高的水平。在北京，核酸檢測站已經成為被破壞的對象，有些被塗鴉寫上「不自由，毋寧死」。

文章分析，上述外交、經濟或社會問題都不會破壞習近平對第3個任期的追求，他需要國外的敵人來轉移國內失敗的問題，因此他的統治將轉向民族主義，預期北京在台灣等問題上的言詞將更加激烈，反美宣傳也會更不留情。

文章強調，對華盛頓來說，習近平的持續掌權帶來危險也帶來機會。正確的策略是確保緊張局勢不會升級為衝突，同時利用他的失誤來增強美國實力。這種做法涉及一種微妙的平衡，有戰爭的可能性，但如果華盛頓能夠很好地管理局勢，美國可從中獲得好處，並讓中國承受代價。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111004