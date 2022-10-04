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厄瓜多監獄又見暴動事件 至少15囚喪命

2022/10/4 14:52（10/4 15:30 更新）
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厄瓜多監獄3日發生暴動，至少造成15名囚犯喪命、21人受傷。圖為囚犯家人3日在監獄外等候消息。（路透社）
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（中央社厄瓜多拉塔昆加3日綜合外電報導）厄瓜多國家監獄管理單位SNAI今天發聲明指出，厄瓜多監獄今天再次發生暴動，至少造成15名囚犯喪命、21人受傷。

法新社報導，SNAI稍早宣布，戰術部隊正持續奪回監獄掌控權的行動，這間監獄位於厄瓜多南部城市拉塔昆加（Latacunga）。

這間監獄關押約4300名囚犯，是厄瓜多最大的監獄之一。2021年2月以來，這裡共發生7起與販毒有關的重大暴力事件，造成超過400名囚犯喪命。

厄瓜多當局始終無法防止暴力事件發生，囚犯們大多以刀具進行械鬥，斬首等殘忍行為頻傳。

根據官方估計，厄瓜多人滿為患的監獄中關押約3萬5000名囚犯，其中許多是與販毒有關的幫派成員。

與全球兩大古柯鹼產地哥倫比亞和秘魯接壤的厄瓜多，是向美國和歐洲運送毒品的主要樞紐。

2021年，厄瓜多當局查獲多達210噸毒品，再創新高，其中大部分是古柯鹼。

擁有1770萬人口的厄瓜多，去年的謀殺犯罪率幾乎是2020年的2倍，達到每10萬居民就有14案發生。

為了改善厄瓜多監獄的生活條件，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）今年8月首次針對國內的囚犯進行人口普查。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111004

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