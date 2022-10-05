北韓試射 日本眾議院一致通過抗議決議

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（中央社東京5日綜合外電報導）北韓10月4日試射一枚飛越日本上空的彈道飛彈，日本眾議院全體會議今天一致通過決議，除對北韓表示嚴重抗議，也強烈要求北韓停止挑釁行為。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，今天通過的決議指出，北韓今年至今總計試射20次彈道飛彈，包括時隔約5年再度飛越日本上空的彈道飛彈，「這對我國安全保障來說造成重大且迫切威脅，絕對無法容許，除嚴重抗議，也以最強烈表達方式予以譴責」。

決議除要求北韓停止挑釁行為外，也強烈要求北韓立即放棄核試驗及彈道飛彈研發計畫。

首相岸田文雄表示，絕對無法容許北韓以飛越日本上空的形式強行試射彈道飛彈，也會竭盡全力盡速解決包括核試驗、彈道飛彈及最重要的北韓綁架日本人問題。

岸田說，日本政府在北韓試射後已採取萬全的危機管理態勢，「為確保我國和平與安全，及更加萬全確保國民安全安心，政府也將致力徹底強化防衛能力」。

日本參議院預計10月6日也將通過相同決議案。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1111005