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足球場踩踏事故 印尼總統令稽查全國足球場館

2022/10/5 17:38
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（中央社印尼瑪琅5日綜合外電報導）印尼警方日前以催淚瓦斯平息足球場暴動，隨後發生踩踏事故，造成至少131人死亡。印尼總統佐科威今天表示，將下令稽查全國的足球場館，誓言找出此次災難「根源」。

法新社報導，佐科威（Joko Widodo）今天在瑪琅市探望受害者家屬，前往醫院探視傷者，並視察1日發生踩踏事故的足球場。

他表示：「我想知道導致這場悲劇的問題根源是什麼，才能找出最適合的解決方法。」

佐科威在瑪琅市賽夫安華（Saiful Anwar）醫院外表示：「我將下令公共工程部長稽查所有用於（足球）聯賽的體育場館」，並指出他昨晚已和國際足球總會（FIFA）主席談論如何改善印尼的「足球管理」。

他也進到醫院和數名傷者交談，並告訴傷者們要「保持樂觀。」

為了因應這場悲劇，佐科威下令暫停所有比賽並深入調查事發過程，同時對受害者進行賠償。

印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）表示，已組成一個任務小組，調查工作約耗時2週到3週。

警方表示，調查工作將聚焦足球場6扇大門外的監視錄影器畫面，畫面顯示出口當時是開放的，但對於試圖穿越大門的大批群眾來說仍然太過窄小。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111005

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