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亞塞拜然稱在納卡區發現亂葬崗 斥亞美尼亞罪行

2022/10/5 19:37
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（中央社亞塞拜然埃迪利5日綜合外電報導）亞塞拜然今天表示在納戈爾諾．卡拉巴赫地區發現一處亂葬崗，並稱所埋的是1990年代納卡戰爭期間被亞美尼亞分離派勢力處決的亞塞拜然軍人。

法新社報導，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的外交政策顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）在推特發文稱：「在埃迪利村（Edilli）發現一處第一次納卡戰爭期間遭到酷刑和處決的亞塞拜然軍人亂葬崗。」

他說：「自這場（1990年代）戰爭以來，仍有4000名亞塞拜然軍人和平民下落不明，亞美尼亞拒絕透露亂葬崗的位置。」

亞塞拜然國家戰俘委員會的艾芬迪耶夫（Namig Efendiyev）告訴法新社，「自2月以來，亂葬崗中已發現25具人類遺骸」。

亞塞拜然和亞美尼亞於1990年代和2020年在納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）打過兩場戰爭。納卡區位在亞塞拜然境內，但居民多為亞美尼亞人。

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兩國於上個月在邊境爆發2020年以來最嚴重的衝突，共造成雙方至少286人喪命，後經美國斡旋而停火。亞塞拜然宣布發現亂葬崗之前幾天，亞美尼亞指控亞塞拜然部隊在最近的交火中犯下戰爭罪。

亞美尼亞外交部2日表示，「亞塞拜然用戶經常在社交媒體上（發布）大量影片，展示戰爭罪行」，包括對亞美尼亞戰俘施以酷刑和法外處決以及褻瀆遺體。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111005

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