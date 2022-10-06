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以色列前總理尼坦雅胡拚掌權 贖罪日急送醫後出院

2022/10/6 22:23
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（中央社耶路撒冷6日綜合外電報導）以色列11月1日將提前舉行大選，鷹派前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）尋求重掌大權。他昨天於贖罪日禁食時感到身體不適，經過1夜住院觀察後，今天出院。

法新社報導，尼坦雅胡辦公室發出聲明指出，尼坦雅胡已接受所有檢查，在得知結果完全正常後，已經從夏里茲迪克（Shaare Zedek）醫學中心出院。

昨天晚上，即將滿73歲的尼坦雅胡於耶路撒冷一座猶太教堂參加贖罪日祈禱時感到不適。他的辦公室說，尼坦雅胡一直在禁食。

贖罪日是猶太教一年當中最神聖的日子。

11月1日，以色列將舉行4年內第5度大選。此次選舉，中間派的看守總理拉皮德（Yair Lapid）可能會下台，鷹派的尼坦雅胡再度重掌大權的可能性極高。

尼坦雅胡是以色列史上任期最久的總理，正因多項貪汙罪名受審，他則否認犯行。

拉皮德籌組的執政聯盟2021年終結了尼坦雅胡連續12年的執政。

最新民調顯示，尼坦雅胡所屬的「聯合黨」（Likud Party）現居領先，將拿下以色列國會120個席次當中超過30席。另外，尼坦雅胡的右翼聯盟，包括極端正統派（ultra-Orthodox）和極右派政黨，接近囊括位居多數所需的61個席次。（譯者：張欣瑜/核稿：陳政一）1111006

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