巴西槍枝流通數增加 校園槍擊事件頻生

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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）過去10天，巴西學校發生多起開槍事件。專家指出，槍枝流通數量增加、缺乏軍方管制和公共當局鼓勵使用武器，是導致這些事件在學校發生的因素。

最近的一起事件在5日發生，一名15歲少年在塞阿拉州 （Ceará）索布拉爾市（Sobral）的一所學校槍殺3名學生，其中2人頭部中彈，傷勢嚴重；第3人腿部中彈，具體傷勢不詳。

巴西暴力和保護生命的非政府組織「我愛和平研究所」（Instituto Sou da Paz）執行長卡洛爾（Carol Ricardo）表示，2018至2022年，獵人、射手和收藏家類別（CAC）持有的槍枝器數量增加了兩倍多，從33萬支增至100多萬支。

卡洛爾說，導致這些開槍事件在學校發生的3個主要因素包括槍枝流通數量增加、缺乏軍方管制和公共當局鼓勵使用武器。

根據塞阿拉州刑警的初步報告，在索布拉爾向3名學生開槍的少年在學校被霸凌後策劃了襲擊，而他使用的槍枝即屬於獵人、射手和收藏家類別。

9月26日，一名14歲少年在巴伊亞州（Bahia）西部的巴雷拉斯（Barreiras）開槍打死一名坐在輪椅上的學生。

據警方表示，少年的父親擔任軍事警察，少年找到父親藏在床墊下的38口徑左輪手槍，蒙面穿過學校大門，向操場上的女學生開槍。

卡洛爾對巴西開始出現在美國更經常發生的校園槍擊案表示擔憂，並強調有關機構有必要對社會大眾加強警告。

卡洛爾認為，在巴雷拉斯發生的事件明顯指出，就算是治安工作人員擁有的槍枝，也存在被用於犯罪的風險，允許獵人、射手和收藏家更容易獲得槍枝的法令和政策正在造成悲劇。

卡洛爾還指出，學校方面應與學生加強討論校園內暴力升級和霸凌事件，因為這些問題會在學生中產生新的攻擊形式。

除了上述2起校園開槍事件外，今年8月聖保羅州內地城市賈卡雷伊（Jacareí）還發生一名8歲男孩意外開槍殺死姊夫事件。

當時27歲的姊夫剛從托兒所接回2歲的兒子，和男孩一起坐在汽車後座，男孩無意間拿起座椅上一把手槍朝姊夫的頭開槍，當救援抵達現場時，姊夫已經回天乏術。這把手槍也登記為獵人、射手和收藏家類別。

專家指出，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內通過幾項法案，不僅有利於獲得槍枝，還允許購買更多和火力更強大的槍枝與彈藥。（編輯：馮昭）1111007