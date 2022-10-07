泰國幼托中心殺人案 總理赴現場向家屬致意

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泰國東北部農磨蘭普府發生前警察在幼托中心殺人後自殺案件，總理帕拉育（站立者）7日前往農磨蘭普府向死傷者家屬致意。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年10月7日

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（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）泰國東北部發生前警察在幼托中心殺人後自殺案件，總理帕拉育今天向死傷者家屬致意，泰國政府將提供1300萬泰銖的補償金額給家屬。而根據初步驗屍結果，凶手在犯案前並沒有吸毒。

泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）昨天中午發生槍擊事件，一名遭到開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，凶手犯案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡，犯案動機仍在調查中。

整起事件包括凶手、凶手太太和凶手兒子在內的最新死亡人數為38人，其中2/3是2到4歲的兒童。根據警方調查，潘亞有吸毒和暴力行為紀錄，而他下週將因為吸毒案出庭受審。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天下午抵達農磨蘭普府慰問死傷者家屬，並到事發地點的幼托中心外獻上白花哀悼致意。帕拉育向家屬表示，他和泰國政府都感到非常遺憾發生這樣的事情，政府會盡全力提供家屬和死傷者一切需要的幫助。

總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri） 表示，政府將提供補償金給死傷者的家屬，包括每位死者家屬20萬泰銖、每位重傷者10萬泰銖、每位輕傷者5萬泰銖，以及若因此事件嚴重傷殘者每位20萬泰銖的補償金額，總金額初估約1300萬泰銖。

由於潘亞有吸毒前科，外界懷疑潘亞犯案前可能有吸毒，不過皇家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）今天下午表示，初步驗屍結果顯示，潘亞在犯案的前的72小時沒有吸毒，他在犯案當天早上和太太有口角爭吵。

丹隆薩也指出，潘亞沒有關於精神問題方面的就醫紀錄，但他犯案當天顯然處於壓力極大的狀態而且產生幻覺。（編輯：高照芬）1111007