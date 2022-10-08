更多編輯台推薦新聞：
諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量
文化

諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

白宮：美國未見俄羅斯近期準備動用核武的跡象

2022/10/8 04:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社美國空軍一號7日綜合外電報導）美國總統拜登稱世界處於「末日決戰」風險後，白宮今天表示，美國未見俄羅斯近期準備動用核子武器的跡象。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「我們沒有見到任何理由調整我們自己的戰略核態勢，也未見俄羅斯即將動用核武的跡象。」

當尚皮耶被詢問拜登昨晚批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的示警言論是否反映新的情資，她回答：「不是的。」

尚皮耶說：「總統的談話，是在表達對蒲亭威脅動用核武的憂慮。」

拜登稍早在紐約的民主黨募款活動上說，自前美國總統小甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）時代和1962年古巴飛彈危機以來，世界從未面臨發生末日戰爭的可能性。

他說，蒲亭為了繼續侵略烏克蘭，揚言動用核武並非「開玩笑」。

烏克蘭在西方支持下強力抵抗俄羅斯入侵。面對這種情況，蒲亭揚言若覺得在奪取烏克蘭大片領土的目標上已別無選擇，就有可能動用核武。（譯者：徐睿承）1111008

蒲亭
歐洲44國聯合挺烏 俄烏白俄人權領袖組織獲和平獎 美國採購92億輻射病藥物 疑應對核戰威脅升溫
拜登
拜登檢討大麻政策 特赦只因持有而遭聯邦定罪者 大疆科技、華大基因列美國防部黑名單 禁投資中企再增13家
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登檢討大麻政策 特赦只因持有而遭聯邦定罪者