泰國幼托中心殺人案 國會委員會將討論槍枝管制

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）泰國東北部發生前警察在幼托中心無差別殺人案件，加上2年前同樣在東北部也發生過軍人持槍殺人事件，槍枝管制的議題引起關注，國會眾議院的委員會將討論更嚴格的槍枝管制規定。

泰國東北部農磨蘭普府 （Nong Bua Lamphu）昨天中午發生槍擊事件，一名遭到開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，凶手犯案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡，整起事件包括凶手、凶手太太和凶手兒子在內的死亡人數為38人，其中2/3是2到4歲的兒童。

槍枝管制議題近來成為泰國社會關注焦點，泰國是可以合法擁槍的國家，申請合法擁槍必須要有無犯罪證明、背景調查以及向當地的政府登記，但實際上泰國黑槍相當氾濫。

泰媒The Matter引述瑞士（Small Arms Survey ）的相關數據指出，2017年全泰國約有1034萬2000支槍，也就是每100人就擁有15支槍，這其中約400萬支槍是沒有登記的槍枝；根據泰國警方數據，累計到2019年有3萬1419起與槍擊相關的案件，其中2萬4348起是沒有登記的槍枝。

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泰國公視（Thai PBS）報導，國會眾議員、眾議院警察事務委員會副主席奇帕（Chitpas Kridakorn）昨天造訪農磨蘭普府時表示，更嚴格的槍枝管制以及擁槍規定將會在委員會下一次的會議中提出來討論。奇帕表示，槍枝管制、擁槍規定、民眾教育以及非法擁槍的罰則都會盡快討論。

公視並引述不具名的警察消息來源指出，潘亞小時候父母離異，有個不快樂的童年，從學生時期就有吸毒問題，潘亞後來在擔任警察時會拿槍對著小狗小貓射，他在今年1月因為吸毒問題遭到開除，他之後想在家附近的區辦公室找工作但遭到拒絕，潘亞的吸毒問題、被開除以及家庭問題都可能是造成他犯案的原因。（編輯：黃自強）1111009