接受日媒採訪 駐大阪辦事處長：台灣中國互不隸屬

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）針對中國外交部長王毅9月在聯合國大會演說誆稱對台灣擁有主權一事，駐大阪辦事處長向明德接受日本產經新聞採訪時強調，台灣與中國分別由不同政府統治，互不隸屬。

日本產經新聞報導，北韓連續發射彈道飛彈，頻率之多堪稱空前。美日韓三國9月要求北韓應立即停止升高朝鮮半島緊張的挑釁行為，但中國展現默認（北韓）的態度。另外，中國外長王毅9月時在聯合國大會演說重申「一個中國」發言惹議。

向明德接受採訪時指出，如果默認不當的主張的話，將導致東亞地區趨於不穩定。他認為，日本有必要制訂類似美國「台灣關係法」的法律。

報導說，今年8月中國以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由實施軍事演習，台灣海峽緊張升高。美國聯邦議會展現「不會背棄台灣」的態度，共軍8月4日發射11枚彈道飛彈，其中5枚落在日本的專屬經濟區，再度凸顯「台灣有事」可能導致「日本有事」。

9月24日在美國紐約的聯合國大會演說上，王毅強調「台灣是中國不可分領土的一部份」，並說「一個中國」是國際社會普遍的共識。王毅還揚言，任何阻礙中國統一決心者都將「被歷史巨輪碾碎」

對此，台灣的外交部發表聲明強調，中華人民共和國從未統治過台灣。

向明德接受產經新聞採訪時強調，台灣與中國分別由不同的政府統治，互不隸屬。完全無法容許王毅所言。

報導說，中國主張「一中」原則的根據之一是承認中國替代中華民國（台灣）在聯合國代表權的1971年「聯合國大會第2758號決議」。中國據此逼各國與台灣斷交。

向明德受訪時指出，聯大第2758號決議並未言及台灣的地位，王毅是故意把聯合國代表權的問題與「一個中國」混淆。

報導說，日本1972年與中國建交、與台灣斷交，台日無邦交。日本顧慮「一個中國」，與台灣在經濟、文化等方面維持非官方的實務關係。而美國於1979年與中國建交時，制訂「台灣關係法」，規範台美斷交後台灣的地位。美國前總統川普執政後期開始採取對抗中國的政策，加強對台灣的軍事支援。

台灣的蔡英文政府所堅持的立場是唯有台灣人藉由民主的選舉方式選出的政府才能代表台灣。蔡政府呼籲國際社會能支持台灣加入聯合國。

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向明德受訪時表示，台灣不希望與中國戰爭，兩岸問題應和平解決。但他也主張，為了不屈服於中國的壓力，要堅守自由民主，防止戰爭的話，嚇阻力至為重要。

他說，台灣堅持守護主權與安全，身為負責任的國際社會的一員，對於中國的挑釁會冷靜沉著應對。台灣將與擁有相同價值觀的日本等世界各國一同支持地區的和平穩定，善盡國際的責任與義務。（編輯：高照芬）1111009