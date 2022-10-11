法國稱5位公民遭伊朗關押 歐盟將祭出制裁

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天表示，有5名法國公民在伊朗遭到關押，而歐盟已對制裁德黑蘭的技術問題取得一致意見，將在下週開始實施。

路透社報導，伊朗日前將最近幾週的示威動亂歸咎於外國敵人，並播出一對法國夫婦看似承認從事間諜活動的影片。法國6日強烈抨擊伊朗，指控其「獨裁做法」，關押法國公民。

法國隨後呼籲其國民盡快離開伊朗，稱他們面臨被任意拘留的風險。

法國外長柯隆納告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「我希望今天與伊朗外交部長談談，再一次要求立刻釋放我們所有被關押在伊朗的同胞，」她說：「目前有5人。」

此前，巴黎並未證實有第5名法國公民在伊朗全國抗議期間遭到拘留。德黑蘭上個月表示，有9名歐洲人在動亂中被捕。

最近數週，法國和伊朗關係惡化，兩國皆未互相派駐大使，而恢復伊朗核協議談判的努力目前也陷入僵局。

伊朗上個月因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）在警察拘留期間死亡引發反政府抗議浪潮，促使歐盟在美國、加拿大和英國之後，跟進對德黑蘭實施制裁。

歐盟成員國外長即將舉行會議，柯隆納說：「歐盟昨天就一套制裁方案的技術問題達成一致意見，該方案將針對那些支持鎮壓的人。」她表示制裁方案將於17日生效。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111011