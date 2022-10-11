美擴大晶片出口管制 中國稱阻擋不了科技進步

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（中央社台北11日電）美國擴大對中國晶片及設備出口限制後，中國官方連日回應。中國外交部發言人毛寧今天稱，產業「脫鉤」或「斷鏈」是一把雙刃劍，「中國的科技進步不會因為任何限制打壓被阻擋」。

澎湃新聞報導，今天的中國外交部例行記者會上，有記者提問，一段時間以來，包括美國在內的一些西方國家鼓吹「脫鉤」、「斷鏈」，中國科技發展是否會因此受到阻礙？

毛寧回應稱，中國共產黨和中國政府高度重視科技創新，將創新作為引領發展的第一動力，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。

她聲稱，「中國已經進入創新型國家行列」，並表示中國與世界各國開展的聯合研究和科技合作，為應對全球性挑戰作出了貢獻。

毛寧並稱，不應該利用科技優勢打壓遏制別國發展。「『脫鉤』、『斷鏈』是一把雙刃劍，傷害別人的同時也會損害自己的利益」；並表示這麼做無法阻擋中國的發展，「因為我們的發展始終是建立在自己力量的基點上，中國的科技進步不會因為任何限制打壓被阻擋」。

針對美國擴大晶片行業對中國的出口管制，毛寧8日在外交部例行記者會批評，「美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓」。

中國商務部10日也批評，美國宣布晶片出口管制等措施是典型的「科技霸凌」，影響中國企業的正當合法權益，也損害美國出口企業正當商業利益。

目前還看不出中方除了精神喊話，能提出甚麼有效的反制措施。

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美國商務部當地時間7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

路透社報導，這些措施可能是自從1990年代以來，美國對中國運送技術政策上最大的轉變。可能會使利用美國技術的美國和外國企業，中斷對中國一些半導體領先和晶片設計企業的支持。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111011