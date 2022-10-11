美民調：多數美國人認為 與敵對國家關係將惡化

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國一項新民調顯示，大多數美國成年人預期美國與俄羅斯、北韓等敵對國家的關係會變得更糟，與4年前川普總統當政期間相較，民意已出現重大轉變。

根據皮爾遜研究所（Pearson Institute）與美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for PublicAffairs Research）所作的民調，拜登政府執政將近兩年以來，60%美國成年人認為與敵對國家的關係將變得更糟，比例高於4年前川普政府同一執政時間點的26%，但認為與盟國關係會惡化的人數比例只有21%，低於4年前的46%。

整體來說，39%的人預期美國的全球地位會變差，而2018年這一比例為48%。關鍵的是，嚴重分裂的國內政治，影響了美國人對於美國在國外地位的看法。

皮爾遜研究所全球衝突與解決環球論壇執行主任柯漢特布（Sheila Kohanteb）說，這些結果確實、清楚地表明這是黨派激烈對立（hyperpartisanship），分別影響了民主黨人和共和黨人對於美國在國外地位的信心或悲觀程度。

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4年前，3/4民主黨人預期美國全球地位將受到影響。現在，差不多相同比例的人認為不久的將來會趨於穩定或改善。相較之下，2018年期間，大約10位共和黨人中就有6人認為情勢會改善，如今也有同樣百分比的人預期，現任拜登政府會跌跌撞撞。

儘管如此，由於俄羅斯升高對烏克蘭的攻擊，美國與中國在台灣和其他問題上的緊張關係加劇，以及美國與北韓和伊朗在核計劃問題上對峙，在認為美國與敵對國家之間關係在明年會變更糟的比例方面，共和黨人和民主黨人目前差距相近。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1111011