美管制半導體出口 韓媒：SK、三星寬限一年

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）美國政府近期宣布限制先進晶片及相關製造設備出口至中國。韓聯社今天引述消息人士報導，韓國半導體大廠SK海力士及三星電子獲美國政府寬限一年，更新在中國廠房設備不受限制。

韓聯社引述多名韓國及海外消息人士說法報導，三星電子及SK海力士近期已收到美國商務部正式通知，未來一年間為更新在中國廠房設備皆不須另外申請許可，可確保維持正常生產。

根據美國新發布規定，18奈米以下DRAM、128層以上NAND快閃記憶體、使用鰭式場效電體（FinFET）或環繞式閘極結構電晶體（GAAFET）的16/14nm或更先進製程等半導體生產設備，要販賣出口至中國前必須先申請美國政府許可。

針對出口對象是中國國內、中國企業所有的生產設施，美方採「拒絕推定原則」，實際上全面禁止；外國企業在中國設置廠家則必須經過個別審查。

對此，SK海力士表示，為維持中國半導體廠產線持續正常生產，已與美國達成圓滿協議，今後也會與韓國政府合作，與美國商務部保持密切協商，在遵守國際秩序前提下保障中國廠正常營運。

但一年過後是否可能延續同樣做法，目前仍未知。據了解，美方保持與韓方持續溝通態度，後續將再就未來產業相關裝備出口問題進行商討。

關於詳細實施方式仍無正式官方說明。有消息人士表示，美國政府讓三星電子跟SK海力士升級廠房設備期間不需以個案申請，而不是完全不予限制；也有人說，這次措施是以專案概括申請。（編輯：馮昭）1111012