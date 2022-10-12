翁山蘇姬被控貪汙加判6年 總刑期增至26年

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緬甸軍政府12日以貪汙為由，判處前文人政府實質領袖翁山蘇姬額外6年徒刑。（中央社檔案照片）

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（中央社仰光12日綜合外電報導）據了解案情的消息人士說法指出，緬甸軍政府今天以貪汙為由，判處前文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）額外6年徒刑，使這位諾貝爾和平獎得主的總刑期來到26年。

法新社報導，這名消息人士表示，翁山蘇姬「因兩起貪汙罪而被分別判處了3年徒刑」。消息人士說，翁山蘇姬在這兩案中被控收受商人的賄賂，並說刑期將同期執行。

翁山蘇姬領導的文人政府去年遭政變推翻後，她本人也遭拘禁至今，並在不對外開放的法院被判定犯下貪汙等多項罪名。

最新的案件中，翁山蘇姬被控收受商人貌魏（Maung Weik）55萬美元的賄賂。

翁山蘇姬否認所有指控。消息人士說，翁山蘇姬看似健康，並將上訴。

當局禁止媒體進入法院旁聽，也禁止翁山蘇姬的律師對媒體發言。

路透社報導，77歲的翁山蘇姬面臨貪汙和選舉舞弊等至少18項罪名的指控，合計最高可被判處近190年的有期徒刑。

軍政府發言人並未回覆路透社記者的置評要求。軍政府堅稱緬甸的法院為獨立機構，遭捕的人都會獲得合法訴訟程序。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1111012