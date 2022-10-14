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荷蘭王室憂壞人盯上 阿瑪利亞公主從宿舍搬回家

2022/10/14 13:13
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（中央社海牙13日綜合外電報導）荷蘭王室今天表示，由於人身安全受威脅，18歲王儲卡沙利那-阿瑪利亞公主（Crown Princess Catharina-Amalia）已從阿姆斯特丹的學生宿舍搬回王宮。

法新社報導，荷蘭王室表示，阿瑪利亞公主是冒險到阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）上課。

荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）到瑞典國是訪問時，談到這個「非常困難」的情況。

根據荷蘭「大眾日報」（AD）報導，王后麥克西瑪（Queen Maxima）說：「這對她的生活造成了很大的影響，這代表她不會住阿姆斯特丹，而且也不能真的外出。」

阿瑪利亞公主已搬回海牙的豪斯登堡宮（Huis ten Bosch）。

王后麥克西瑪說：「這些對她來說很不容易，沒有學生生活，不像其他學生…看到自己的孩子這樣很不好過。她可以上大學，但僅此而已。」

阿瑪利亞公主正在攻讀政治、心理學、法律和經濟學學士學位。

至於她受到的威脅性質，目前沒有相關細節。

根據荷蘭廣播基金會（NOS）報導，總理呂特（Mark Rutte）形容這是「糟糕的情況」，還說他「非常擔心」。

荷蘭司法暨安全部長耶史格茲-澤格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）推文說：「我保證我們的安全單位會日夜確保她的安全。」

荷蘭發行量大的「電訊報」（De Telegraaf）9月曾報導，由於擔心阿瑪利亞公主可能成為犯罪分子的目標，當局已加強相關維安。

路透社提到，多家荷蘭媒體當時報導說，當局擔心犯罪集團盯上她，可能綁架或鎖定攻擊。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111014

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