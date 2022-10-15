侵烏俄軍揚言打核戰 北約17日展開年度核武演習

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天說，將在17日展開「堅定正午」年度核武演習，將有至多60架軍機在比利時、北海和英國上空進行飛行訓練，以演練動用美國部署在歐洲的核彈。

路透社報導，堅定正午（Steadfast Noon）演習不會動用實彈。因為俄軍在烏克蘭戰場遭遇重大挫敗，一再揚言發動核武攻擊，目前緊張已升高。

北約此次演習可能與俄羅斯的年度核武演習「雷霆」（Grom）不期而遇。俄軍雷霆演習通常在10月底進行，以測試可以裝載核彈的轟炸機、潛艦及飛彈。

北約表示，堅定正午演習與最近和俄羅斯的關係緊張無關。北約網站宣告，「進行到10月30日的演習是例行性的重覆訓練活動，與任何國際時事無關」；並說，演習不會動用實彈。

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）說：「這項演習有助於確保北約的核子嚇阻威力安全、有保障以及有效。」

比利時負責主持演習，共有14國和至多60架軍機參演，包括已上市的最先進戰鬥機，以及自美國北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Base）起飛前來的B-52長程轟炸機。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111015