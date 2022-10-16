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睽違2年7個月 日本沖繩那霸機場再迎台港旅客

2022/10/16 17:21
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（中央社東京16日綜合外電報導）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，日本沖繩那霸機場在睽違2年7個月後，今天再度迎接來自台灣及香港的旅客。有台灣旅客說要大啖美食等，好好享受這趟解封之旅。

日本政府從10月11日起大幅鬆綁邊境管控措施，開放外國旅客自由行等。日本琉球新報報導，台灣虎航（Tigerair Taiwan）及香港快運航空（HK Express）在時隔2年7個月後，今天分別復飛台灣及香港往來沖繩那霸機場的航班。

今天一早就看到拖著行李箱的旅客出現在那霸機場國際線航站入境大廳，沖繩觀光會議局（OCVB）幾名職員拉起布條並高喊「歡迎光臨」，歡迎來訪的台港旅客。

台灣虎航到10月29日止每週3班飛那霸，從10月30日起則是每天都有航班；香港快運航空則是每週4個航班。

這次是第3度造訪沖繩的27歲台灣旅客說，再次來到久別的沖繩很感動，「雖然花了不少時間但總算可以來到這裡，要好好享受這裡的美食和大海」。

沖繩觀光會議局會長下地芳郎說，很高興看到旅客回流，由於台港航班預定陸續復航，期待能為沖繩國際線找回往日活力，希望大家都能盡情享受在沖繩停留的時光。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111016

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