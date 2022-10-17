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澳洲東南部面臨更多降雨 洪水危機尚未解除

2022/10/17 12:02
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（中央社雪梨17日綜合外電報導）儘管澳洲東南部內陸地區仍發布疏散警告，今天依舊有數千民眾返回家園，企業則評估洪水帶來的損失，當局警告未來將有更多降雨，可能再度引發洪水。

路透社報導，儘管週末降雨變少，許多地區仍發布重大洪水警告，預期本週許多條暴漲的河流會達洪患標準。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在新南威爾斯州（New South Wales）災區之一福布斯（Forbes）舉行的記者會說：「在未來幾天和幾週內，我們將處在一個非常危險的時期。」

「預期本週稍晚降雨還會增加，所以情況仍然非常危險。」

氣象局預測另一個惡劣的天氣系統，可能會在部分災區帶來高達50毫米降雨。

維多利亞州（Victoria）大部分地區、新南威爾斯州南部和塔斯馬尼亞州（Tasmania）北部上週受惡劣天氣猛烈襲擊，一週內就下了一個多月的降雨量。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）警告，最近的洪水淹沒「澳洲一些最好的種植和生產地區」，這將推高食品價格，讓受到通膨飆升衝擊的家庭更痛苦。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111017

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