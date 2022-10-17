關切埃及人權紀錄 美參議員拒給7500萬美元軍援

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦參議院撥款委員會主席雷希（Patrick Leahy）因關切埃及羈押政治犯等人權紀錄而阻擋一項資助計畫，埃及因此錯失了美國額外的7500萬美元軍事援助。

路透社報導，美國務院根據國會去年通過的一項法律所設條件，向參議院提出評估報告，以說明對外援助的理由，但參院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）主席、民主黨籍參議員雷希駁回了這項評估。撥款委員會具有審理支出法案的職權，包括美國對埃及的財政資助。

雷希在聲明中告訴路透社說：「我們應非常嚴肅地看待此一法律，因為在埃及政治犯所面臨的情況令人遺憾。」

雷希表示：「我們不能因為其他政策考量，而輕忽這項法律。我們都有責任堅持此一法律，並捍衛被告應有的程序正義，無論是在此地，或在埃及。」

依據美國國會所設定的條件，埃及在釋放政治犯及提供被關押者法律程序正義方面應有「明確與一致的進展」。

美國每年向埃及撥款提供約13億美元軍事援助，其中許多援助未有附帶條件。而今年9月國務院因廣泛人權問題拒向埃及提供1.3億美元的軍事援助，但當時表示將允許支付額外的7500萬美元資金，並說埃及政府在政治犯關押和程序正義方面已有進展，包括今年內釋放了約500名政治犯。

但雷希對此表示反對；雷希辦公室和國務院之間的協商未能解決此問題，7500萬美元的資金已於9月30日到期。

國務院並未立即回應置評要求。

國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）等主要人權組織，都指責埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）政府普遍做出虐囚情事，諸如施加酷刑及拘禁數以萬計政治犯。

塞西否認埃及有羈押政治犯情事。他並表示，穩定和安全對埃及來說至關重要，當局正致力提供工作機會和住屋等基本需求來促進各項權利。

分析人士表示，西方強國不願對埃及這個戰略盟友採取嚴厲行動，埃及一向扮演阿以衝突等長期問題的調解人，並且也控制著世界上數一數二的重要航道蘇伊士運河（Suez Canal）。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳正健）1111017