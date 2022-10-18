AZ鼻噴疫苗1期臨床試驗未達標 專家仍樂觀以待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎18日綜合外電報導）英國阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19鼻噴疫苗第1期臨床試驗結果上週出爐，成果未達標。專家表示，儘管試驗結果令人失望，鼻噴疫苗未來仍可能成為強大的抗疫武器。

法新社報導，透過與病毒相同方式進入人體內，鼻噴疫苗的目標在於在鼻子和口腔黏膜中建立免疫力，可望從一開始就阻止人們被感染，也可能預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者進一步傳播病毒。

相較於傳統的手臂注射，鼻噴疫苗意味一項巨大的提升。手臂注射已被證實在預防COVID-19重症方面非常有效，但在阻止傳播方面的表現就差得遠了。

中國上個月成為第一個批准無針COVID-19疫苗的國家，這種疫苗運用霧化裝置，從鼻子和口腔吸入噴霧；印度在幾天後也批准了一款國產的鼻滴疫苗。

在西方國家方面，牛津大學（Oxford University）研究團隊上週公布以AZ疫苗製成簡易鼻噴劑的第1期試驗結果。

根據發表於知名英國醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）旗下「E生物醫學」（EBioMedicine）期刊的一篇研究，僅有少數受試者黏膜中的抗體增加，免疫反應也比傳統疫苗來得弱。

這項試驗的首席研究員、牛津大學學者道格拉斯（Sandy Douglas）說：「鼻噴疫苗在這項研究中的表現不如我們預期。」

道格拉斯在聲明中表示：「這與中國最近公布的數據差很多。中國的數據顯示，透過更精密複雜的霧化裝置將類似疫苗帶進肺部深處，可以取得良好效果」。

「有一種簡單的可能性是，大部分鼻噴疫苗最終都被吞下肚並在胃裡遭到破壞，而輸送到肺部則能避免這種情況。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英國女皇大學（Queen's University Belfast）病毒學家班費德（Connor Bamford）告訴法新社，對AZ鼻噴疫苗的試驗結果「不用太沮喪」，這很重要。他說，找出鼻噴疫苗效果不佳的確切原因，有助研究人員未來研發出更有效的版本。

根據健康數據公司Airfinity and Nature上月公布的分析，全球約有100種不同的COVID-19鼻噴疫苗處於研發階段，其中約20種正在進行人體試驗。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111018