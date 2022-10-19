繼戰車和自走砲後 波蘭再向韓國採購火箭發射器

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（中央社首爾19日綜合外電報導）波蘭因俄羅斯入侵烏克蘭而增加軍購，韓國官員今天表示，波蘭將在與他們的最新武器交易中，採購火箭發射器。

官員表示，波蘭預計本週與韓國韓華集團（Hanwha Corp）旗下的韓華防務公司（Hanwha Defense）簽署協議，購買 K239 Chunmoo多管火箭發射器。

韓聯社報導，根據合約，韓國將提供288套多管火箭發射器，價值60億美元（約新台幣1920億元）。

在路透社與其接觸時，韓華防務公司婉拒證實合約細節，並稱交易尚未完成。

一位業界不願具名的消息來源說：「那份合約最快會在本週簽署。」

這份預料中的協議，是在韓國將交付首批戰車和自走砲給波蘭時達成的。

兩國7月在華沙簽下一份價值58億美元的合約，波蘭稱那是俄羅斯入侵烏克蘭後，該國強化其軍事力量的關鍵。

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俄羅斯2月24日對烏克蘭發動其所謂「特殊軍事行動」，讓許多前蘇聯瓦解後獨立的國家對安全感到擔憂。波蘭是北大西洋公約組織（NATO）會員國之一，該國誓言將其國防預算拉高到國內生產毛額（GDP）的3%以上，並將擴大軍隊規模至少1倍。

波蘭還同意向韓國採購48架 FA-50戰機。波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）7月接受媒體採訪時表示，那批戰機將在明年運交。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1111019