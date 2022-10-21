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英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
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英相特拉斯上任6週就辭職 俄國諷她丟人現眼

2022/10/21 09:52
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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）英國首相特拉斯 (Liz Truss) 上任僅6週就宣布辭職，俄羅斯今天表示，英國「從沒有過這麼丟人現眼的首相」。

法新社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在通訊軟體Telegram上表示：「世人會記得（特拉斯）災難性的無知，以及女王（伊麗莎白二世）接見她之後沒多久就逝世。英國從沒有過這麼丟人現眼的首相。」

俄國和英國之間的關係多年來不斷惡化，原因包括2018年俄國前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國索爾茲伯里市（Salisbury）遭人下毒等問題。自俄國對烏克蘭開戰以來，英俄關係降到歷來最低點。

英國是烏克蘭最堅定的支持者之一，因此俄國把英國列在最不友好的西方國家名單上。

特拉斯今年2月以外交大臣身分訪問俄國，兩週之後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）就出兵烏克蘭。她與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面時，還混淆了俄國的兩個地區與烏克蘭地區。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111021

拉夫羅夫
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