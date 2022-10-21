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越南8年來首例人染禽流感 5歲女童病危

2022/10/21 13:28
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（中央社記者陳家倫河內21日專電）越南富壽省一名5歲女童近期染上H5禽流感，這是越南近8年來首例人感染禽流感病例。女童呼吸衰竭需要插管，情況不樂觀。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國家衛生和流行病學研究所副所長陳如陽（Tran Nhu Duong）表示，已針對個案進行醫學調查，曾與女童接觸的65個篩檢樣本都對H5禽流感病毒呈陰性反應。

富壽省疾病控制中心今天公布的流行病學調查結果顯示，女童家庭曾宰殺和食用有病狀的雞與鴨。一周後，女童於10月5日開始出現咳嗽、發燒等症狀，用藥後未見好轉。

兩天後，女童陷入疲勞狀態，皮膚和眼睛發黃、嘔吐，醫生診斷為急性肝功能衰竭、不明原因急性腎功能衰竭。患者轉院3次後，在國家兒童醫院檢測出感染H5禽流感。

女童目前在國家兒童醫院接受治療，情況不樂觀，已陷入呼吸衰竭，需要插管，並有急性肝功能衰竭、急性腎功能衰竭、感染性休克、多重器官衰竭等。

根據越南國家衛生和流行病學研究所，越南從2003年起，共通報128例人感染H5N1禽流感病毒病例，其中64人死亡。

越南許多地方禽流感盛行。人感染禽流感病毒可能會產生呼吸道感染症狀，輕症者可能會發燒、咳嗽，重症者會有肺炎症狀，甚至死亡。醫師建議，不要購買病死家禽做成的食物，也不要購買來源不明的家禽產品。（編輯：廖漢原）1111021

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