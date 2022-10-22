俄疑用伊朗無人機襲烏克蘭 英法德促聯合國調查

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）英國、法國與德國今天呼籲聯合國調查俄羅斯據稱違反安理會決議，使用伊朗無人機攻擊烏克蘭一事。同時，美國國務卿布林肯表示，俄國此舉只會加深烏克蘭人衛國的決心。

路透社報導，在英、法、德各別駐聯合國大使聯名簽署的信件中，這3國支持烏克蘭17日要求展開調查的提議，認為俄羅斯使用伊朗無人機，違反替2015年伊朗核協議背書的聯合國安全理事會（U.N. Security Council）第2231號決議。

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華府仍認為，外交手段是控制伊朗核子計畫的最佳途徑，但由於伊朗挑起其他「不相關的」問題，他認為「此刻」沒有機會恢復2015年核協議。

布林肯在與法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）召開的聯合記者會上說：「無論是否有協議，我們都將持續按部就班處理伊朗的活動、侵略行為，不管是在中東或中東以外地區。例如我們現在見到伊朗向俄羅斯提供（無人機）。」

根據烏克蘭說法，俄羅斯使用伊朗製見證者-136（Shahed-136）攻擊型無人機尋找目標，在撞擊後自動爆炸。

德黑蘭否認向莫斯科提供無人機，遭華府斥為不實。俄羅斯也否認俄軍使用伊朗無人機攻擊烏克蘭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，布林肯在記者會上還說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以為，對烏克蘭的民間基礎設施發動無人機攻擊，「或多或少可以摧毀烏克蘭人民的意志」，但卻適得其反，只是加深烏克蘭人捍衛國家的決心。

布林肯表示，這些攻擊「目標明確，就是要讓烏克蘭人民受苦。...莫斯科可以切斷烏克蘭各地的光源，但無法、也達不成讓烏克蘭人的精神熄滅」。

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歐洲三巨頭英國、法國與德國則在聯名信中表示：「我們希望見到，負責監督安理會第2231號決議落實情況的聯合國秘書處團隊，對（伊朗無人機事件）展開調查。」

目前還不清楚，這樣的調查會對伊朗或俄羅斯產生哪些實際影響。但俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，可對任何相關後果提案動用否決權。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1111022