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烏干達又3人感染伊波拉病毒 疫情可望年底結束

2022/10/22 18:42
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（中央社烏干達康培拉22日綜合外電報導）非洲東部國家烏干達的衛生部長今天表示，在烏干達最大的穆拉戈醫院（Mulago Hospital）隔離病房，又有3人驗出伊波拉病毒（Ebola）陽性反應。

路透社報導，烏干達衛生部長阿曾（Jane Ruth Aceng）在推特（Twitter）貼文說，「昨天...在我們的穆拉戈醫院隔離設施裡的約60人當中，有3人驗出了伊波拉病毒陽性反應」。

她表示：「他們將轉送到恩特貝（Entebbe）的隔離設施進行治療，因為穆拉戈的病房還有58名接觸者隔離中。」恩特貝的設施距離位在首都康培拉（Kampala）的穆拉戈醫院有41公里遠。

烏干達新聞部昨天表示，境內伊波拉疫情已在控制中，最遲可望在今年底結束。目前已有65人感染，27人病亡。

烏干達政府已在中部的穆本德區（Mubende）和卡桑達區（Kassanda）實施3週封鎖。烏干達中部是伊波拉病毒蘇丹變異株的疫情重災區。

阿曾還表示，新驗出的3名感染者曾與來自卡桑達的一名病患接觸，這名病患已在穆拉戈醫院病逝。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1111022

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