印度生就讀台教中心 有機會進入台灣企業任職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）駐印度代表處教育組最近與北安查爾大學簽署合作備忘錄，將開設台灣教育中心。駐印度代表葛葆萱說，只要到台教中心學習，華語文能力測驗通過一定級數，將可優先獲台灣企業甄選培訓。

備忘錄簽署儀式在北安查爾大學（Uttaranchal University）舉行，由校長菩提（Dharam Buddhi）與駐印度代表處教育組長陳立穎簽字，校方董事長約希（Jitender Joshi）與葛葆萱觀禮。

北安查爾大學位於北阿坎德省（Uttarakhand）首府德哈拉丹市（Dehradun），是一所重視社會服務及研究論文影響力的綜合大學，法學院也是培育許多律師、法官的搖籃。

葛葆萱表示，近年越來越多台灣企業來印度投資，對於華語人才需求越來越大，代表處未來將協助在印度台資企業尋找華語人才，印度學生在台教中心學習華語並通過一定等級的華測，將有優先機會申請赴台灣培訓。

他補充，完訓後擇優回到印度工作，第一批需要大約400人，現在正是與台灣合作的最佳時候，而這項努力可運用海外華語教學成果，強化區域產學合作與台灣企業競爭力。

教育組長陳立穎說，印度學生學習華語，不僅可去台灣留學，現在有機會在台灣企業工作，學有所用，更強化學生學習華語動機。隨著印度受到台商青睞，台教中心過去數年的準備與努力，可以漸漸讓台企與畢業學生都受惠。

北安查爾大學的台教中心啟用後，將是台灣教育部在印度開拓合作的第26所台教中心。（編輯：陳惠珍）1111022