更多編輯台推薦新聞：
華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體
娛樂

華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

烏克蘭飛機發動機製造商負責人傳叛國 遭逮送基輔

2022/10/23 21:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭媒體引述安全消息人士報導，烏克蘭中部知名飛機發動機製造商負責人被控叛國遭逮捕，目前已經被移送到基輔。

路透社報導，烏克蘭媒體報導，烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich）「榮譽負責人」波古斯列夫（Vyacheslav Boguslaev）被捕，被車隊載送至基輔。馬達西奇位於烏克蘭中部的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

報導引述安全消息人士表示，波古斯列夫涉嫌勾結並協助俄軍占領烏克蘭四個州的部分地區，其中包括札波羅熱州。札波羅熱市則還在烏克蘭的掌控下。

報導中引述安全部隊消息來源表示，調查人員在波古斯列夫住家門前，必須破門而入，才得以搜索。

知名記者羅默里斯卡（Iryna Romaliyska）在臉書發文，同樣也引述安全消息人士指出，波古斯列烏以親俄觀點聞名。他涉嫌供應俄羅斯直升機和飛機零件，以及和俄羅斯特工部門有聯繫。

馬達西奇是知名的飛機發動機和工業渦輪製造商，去年中國企業計畫收購該公司但遭烏克蘭政府擋下。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111023

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族