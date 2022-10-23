烏克蘭飛機發動機製造商負責人傳叛國 遭逮送基輔
2022/10/23 21:37
（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭媒體引述安全消息人士報導，烏克蘭中部知名飛機發動機製造商負責人被控叛國遭逮捕，目前已經被移送到基輔。
路透社報導，烏克蘭媒體報導，烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich）「榮譽負責人」波古斯列夫（Vyacheslav Boguslaev）被捕，被車隊載送至基輔。馬達西奇位於烏克蘭中部的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。
報導引述安全消息人士表示，波古斯列夫涉嫌勾結並協助俄軍占領烏克蘭四個州的部分地區，其中包括札波羅熱州。札波羅熱市則還在烏克蘭的掌控下。
報導中引述安全部隊消息來源表示，調查人員在波古斯列夫住家門前，必須破門而入，才得以搜索。
知名記者羅默里斯卡（Iryna Romaliyska）在臉書發文，同樣也引述安全消息人士指出，波古斯列烏以親俄觀點聞名。他涉嫌供應俄羅斯直升機和飛機零件，以及和俄羅斯特工部門有聯繫。
馬達西奇是知名的飛機發動機和工業渦輪製造商，去年中國企業計畫收購該公司但遭烏克蘭政府擋下。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111023
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