印度學者：習近平獨攬權力 行事料將更武斷

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（中央社記者林行健新德里24日專電）中共新一屆7名政治局常委全是中共總書記習近平人馬，印度多名中國問題專家認為，習近平未來行事料將更加武斷，但這也可能引發其他派系反彈，成為習近平實現目標的障礙。

中共第20次全國代表大會22日閉幕，20屆一中全會隔天選出新一屆領導班子，破例3連任總書記的習近平取得空前勝利，7名政治局常委完全屬於習近平人馬。

印度與中國的國土毗連，且雙邊關係因2020年的邊界衝突而陷入低谷，因此印度相當關注中國政局的變動，以研判邊界爭議的可能發展方向。

尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）今天在印度週刊「開放」（Open）網站發表專欄文章說，習近平在本屆中共20大瓦解其他派系，「史無前例地」獨攬大權。

謝鋼寫道，習近平打破集體領導、任期與年齡限制等規範，且未指明第6代中共領導人，依現今局勢看來，習近平將有更大的空間去推進他的目標，但「如果實驗失敗」，中國共產黨的未來同樣充滿變數。

他說，決策過程的「過度集權化」雖可能讓習近平更快速達成包括超越美國在內等目標，這對印度乃至於其他國家均非福音，但做掉其他派系領導人之舉也可能引發強烈反彈，為中國的發展帶來無法預期的挫敗。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）則在接受印度News X電視台訪問時表示，任何長時間觀察中共的人，對新領導班子的組成都會感到不意外。

夏海娜說，雖然中國內部及外在存在許多挑戰，但習近平顯然更專注於鞏固權力，「20大之後，習近平更強大了，過去10年間在南海、東海、中國印度邊界及台灣海峽的所作所為，看來都會繼續下去，甚至變本加厲。」

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）22日在印度「週日衛報」（Sunday Guardian）撰文說，習近平16日發表的工作報告聚焦於安全、鬥爭及贏得區域戰爭，這也將是習近平「新時代」的大方向。

狄伯杰寫道，在贏得區域戰爭的目標下，習近平在工作報告對台灣的措詞用語就格外值得關注。（編輯：陳惠珍/黃自強）1111024