日本前厚勞大臣後藤茂之 將接經濟再生擔當大臣

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本經濟再生擔當大臣山際大志郎因為跟「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）關係請辭，已知首相岸田文雄將任命前厚生勞動大臣後藤茂之接任。

日本放送協會（NHK）報導，現年66歲的後藤茂之是長野縣第4選區選出的眾議員，至今當選7次，在自民黨內屬無派閥。

後藤1980年進入日本政府大藏省（現為財務省）服務，2000年以當時的民主黨候選人身分參選眾議員首度當選，之後加入自民黨。

後藤曾歷任法務副大臣、眾議院厚生勞動委員長等職務，並在岸田內閣2021年秋天上路時獲任命為厚生勞動大臣，現職為自民黨社會保障制度調查會長。

站在岸田立場，任命具閣員經驗且熟悉財政與社會福利制度的後藤接任經濟再生擔當大臣，應該是著眼盼順利彙整因應高物價等綜合經濟對策，及在國會推動補正預算案審議。

朝日新聞報導，預料後藤今天下午將在皇居舉行的認證儀式後正式上任。

後藤在今年8月岸田內閣改組時離開內閣，對經濟、社福領域，尤其是年金政策知之甚詳。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111025