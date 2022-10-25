蘇納克任英相 莫迪盼共促印英夥伴關係

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（中央社記者林行健新德里25日專電）英國前財相、印度裔的蘇納克（Rishi Sunak）接任英國首相，印度總理莫迪形容他是印英之間的橋樑，期望兩國在「2030路線圖」的基礎上加強夥伴關係。

英國前首相特拉斯（Liz Truss）因減稅政策引發經濟危機，上任不到7週便辭職，蘇納克昨天在同黨國會議員壓倒性支持下，出線成為保守黨新黨魁，緊接著成為新首相。

印度之前曾是英國殖民地，蘇納克成為英國首相的消息傳回印度，民眾感到與有榮焉，媒體也廣泛報導。

莫迪（Narendra Modi）昨晚透過推特向蘇納克表示祝賀，期盼能與他在全球事務以及「2030路線圖」的推動上，能有更緊密的合作。

「2030路線圖」是印度與英國在2021年5月4日的視訊峰會上達成，計畫在2030年以前實現加強人民往來，深化經貿、技術、國防、安全、氣候、清潔能源及衛生等領域的合作，共同促進印度太平洋區域的穩定與繁榮。

昨天正值印度最盛大的節慶排燈節，莫迪在推文中除為蘇納克送上排燈節祝福之外，還稱他是旅英印度人之中的「活橋」（living bridge），盼共同把印英之間的歷史連結，轉化為現代夥伴關係。

蘇納克現年42歲，出生於英格蘭南安普敦（Southampton），祖父來自獨立前的英屬印度旁遮普（Punjab），雙親則於60年代從東非移民至英國。

蘇納克的妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murty）擁有印度國籍，是印度IT業巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人納拉雅納．莫西（Narayana Murthy）的女兒，兩人於2009年在印度科技大城班加羅爾（Bangalore）成婚。

印度多名政界人士也推文祝賀蘇納克，包括財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）、德里國家首都轄區首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）、執政黨印度人民黨發言人（BJP）甘地（Priti Gandhi）等。

下議院議員齊丹巴蘭（P. Chidambaram）推文說：「先是賀錦麗（Kamala Harris），現又有蘇納克，美國與英國的人民擁抱國內非多數族群，並投票讓他們進入政府高層部門。」

賀錦麗是美國副總統，同樣是印度裔人士。（編輯：韋樞）1111025