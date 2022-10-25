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促進法俄交流組織被爆拿好處挺俄 當局展開調查

2022/10/25 17:03
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）促進法國與俄羅斯交流的組織「法俄對話協會」現在正在法國遭到調查，法院希望確定包括1位歐洲議會議員和1位前參議員在內的協會高層，是否透過幫俄羅斯說好話牟利。

法新社報導，巴黎檢察官辦公室今天表示，2021年起已展開2起調查，1起涉及貪污和以權謀私，另1起則涉及背信和洗錢。

根據熟悉調查的消息人士，隸屬極右派「國民聯盟」（ National Rally）、2012年起擔任法俄對話協會（Franco-Russian Dialogue）共同主席的歐洲議會議員馬利雅尼（Thierry Mariani），以及協會成員、前參議員迪波哥（Yves Pozzo di Borgo），都是遭調查的核心人士。

「世界報」（Le Monde）引述熟悉調查的消息人士報導，馬利雅尼和迪波哥花俄羅斯的錢去旅行，司法部正設法了解兩人收受的饋贈，在多大程度上與偏向俄羅斯的立場相關。

法俄對話協會2004年在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和時任法國總統席哈克（Jacques Chirac）贊助下成立，宗旨是作為「兩國政治、經濟和文化交流工具」，「深化法俄戰略與夥伴關係」。

法新社聯繫上馬利雅尼詢問此事時，馬利雅尼表示，「透過媒體獲悉這些調查」，讓他十分「震驚」。他說，協會賬目透明並受到控制，他並未收到該組織的「任何款項」，「我沒有在俄羅斯公司持有任何股份」。

迪波哥則不願對法新社發表評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1111025

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