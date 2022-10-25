賀習近平連任 佐科威：期待加強印尼與中國關係

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（中央社記者李宗憲台北25日電）印尼總統佐科威（Joko Widodo）24日透過社群媒體恭賀習近平當選中共中央總書記，期待加強印尼與中國關係。他稍早接受多家媒體專訪強調「美國和中國都是印尼的策略夥伴」。

佐科威在社群媒體上寫道：「祝賀習近平主席再次當選為中共中央總書記。期待一起努力加強印尼與中國的夥伴關係，促進印太地區的和平、穩定和繁榮。」

此前，半島電視台10月23日播出專訪佐科威的影片，長達近半小時的訪問中，佐科威談及全球區域安全及經濟議題，及印尼與中美關係。印尼作為今年G20輪值主席國，佐科威稱，希望藉由G20會議各領袖坐下來展開對話，找到解決問題方法。

當被問及是否預期美國總統拜登和習近平在G20上會有很多激烈討論，佐科威回答稱，只要有個解決方法，激烈的會議或討論並不是個問題。他說：「競爭和對抗是很正常的事情，但要把這件事處理好，以避免公開衝突，當問題解決了，接下來才能談全球的經濟復甦。」

佐科威也在訪問中談及了印尼與中、美的關係，他表示，印尼與任何國家合作都是基於相互尊重雙方利益的原則，並強調，美國和中國都是印尼的策略夥伴。佐科威說：「我可以和拜登談話，我也能和習近平談話，我想要邀請他們倆一起來討論，為區域和世界找到共同的解決方法。」

當被問及拜登和習近平會否在G20見面時，佐科威並未給予肯定答案，只說「有對話空間是關鍵，這樣才能找到解決方法」。

半島電視台記者並指出，中國對印尼投資是美國的數十倍，佐科威對此表示：「我們對每個人、每個國家打開國門，以投資為例，我們對所有國家表示歡迎，但若某一國動作較快，或和我們有更好的溝通，你們不能因此而批評印尼。」

半島電視台記者反問，「印尼與美國溝通是否出問題？」，佐科威急忙否認稱「和美國溝通良好」。至於是否覺得美國不夠尊重印尼或持有太多質疑，他則解釋：「可能是因為美國距離較遠」，並強調，「不能慫恿或催促一個國家來跟印尼友好」。

更早前，佐科威也接受了央視專訪，10月15日播出的影片中，佐科威侃侃而談中國對印尼的投資，特別是連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆的雅萬高鐵。完工後，兩地的通行時間將從3個多小時縮短至40分鐘。

佐科威說：「雅萬高鐵的建設情況，我已經視察了三次。這是印尼與中國在基礎設施建設方面開展合作的旗艦項目。我樂觀認為，這個項目將很快竣工，並將在明年年中，即2023年年中投入運營。

佐科威在長達30分鐘的專訪中不斷強調，印尼和中國間的經濟合作會不斷提升，他說：「因為我們已經彼此瞭解，懂得對方的需求。」

央視專訪中也談到烏俄情勢，當佐科威被問及是否確定烏克蘭及俄羅斯的領導人會出席G20領袖峰會時，佐科威並未給予肯定答案。他只說：「我們想邀請所有20國集團成員共同參與對話，共同尋求和平解決問題的方案。並強調，衝突必須立即結束，糧食危機、能源危機和金融危機也必須儘快結束。（編輯：黃自強）1111025