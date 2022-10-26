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美減稅排擠外國車 現代汽車提前於美國動工建廠

2022/10/26 00:01
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（中央社喬治亞州薩凡納市25日綜合外電報導）美國「降低通膨法案」的減稅優惠排擠外國電動車，衝擊韓國現代汽車在美國的電動車銷量。現代汽車今天將提前在喬治亞州動工建造新廠，以期能提前進入商業量產。

路透社報導，韓國現代汽車（Hyundai Motor Co）今天將在美國喬治亞州薩凡納市（Savannah）西邊的布萊恩郡（Bryan county），動土興建一座價值55億4000萬美元（約新台幣1787億3979萬）的電動車和電池工廠。

現代汽車這座新廠計畫在2025年上半年進入商業量產，年產30萬輛電動車。

共和黨籍喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）以及2位民主黨籍聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）和華諾克（Raphael Warnock）預計都將出席動土典禮。坎普和華諾克11月將競選連任。

美國總統拜登（Joe Biden）8月時簽署「降低通膨法案」，規定電動車必須在北美組裝，才能享有美國減稅優惠。現代汽車和集團子公司起亞汽車（Kia Corp）、以及歐洲大型汽車製造商因不符合此規定，被排除在電動車補貼政策之外。

美國「降低通膨法案」對在北美製造的部分電動車購買，提供每台最高7500美元（約新台幣24萬2762元）的補助，約有7成的電動車不再享有抵減稅額優惠。

受到美國新法規的衝擊，現代汽車純電休旅車款IONIQ 5，9月份在美國的銷量較前一個月下滑約14%。現代汽車昨天公布季度財報後，分析師引述市場對於新規的憂心，也成為股價下跌的部分原因。

韓國這個月稍早表示，拜登有意願就最近美國新法案取消多數外國電動車製造商補貼一事，持續與韓國談判。

韓國總統尹錫悅上個月曾呼籲，拜登應協助緩和韓國國內的疑慮。拜登已透過信件向尹錫悅予以保證。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平、陳正健）1111025

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