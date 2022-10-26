促白宮與俄談判終結戰爭 美自由派議員撤回信件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）一群自由派民主黨員昨天致函白宮，敦促拜登政府直接與俄羅斯談判，為俄烏戰爭找出解決辦法，引起黨員強烈反彈。聯邦眾議員傑亞帕爾今天說，他們已撤回這封信件。

路透社報導，國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）領袖傑亞帕爾（Pramila Jayapal）在聲明中說：「國會進步派黨團特此撤回最近針對烏克蘭局勢致白宮的信函。」她又說：「這封信件是在數個月前起草，但不幸的是，工作人員在未經審核的情況下發出。」

美國11月8日期中選舉將於2週後舉行，屆時將決定由哪個政黨掌控國會，這封由30名黨團成員簽署的信件昨天曝光後，一些民主黨人覺得自己被蒙在鼓裡。這封信件發布的時間點，適逢共和黨人面臨各界質疑，擔憂他們可能削減自俄羅斯2月入侵以來，美國提供給烏克蘭的軍事與人道援助。

法新社報導，這封信敦促拜登政府直接與俄羅斯談判，稱為提供武器撥出資金，「替美國製造了一種責任，要認真去探索所有可能的途徑」。

數名進步派黨團成員發布聲明表達對烏克蘭的支持，指出他們跟其他民主黨人一樣，都贊成向烏克蘭提供數十億美元的金援。

一些民主黨人說，他們是在數個月前簽署這封信，但後來情勢改變。聯邦眾議員賈可布斯（Sara Jacobs）在推特（Twitter）發文說：「就外交而言，時間點是一切。我是在6月30日簽署這封信件，但之後發生了很多變化。如果是今天，我不會連署。」

烏克蘭軍隊成功大舉反攻，挺進俄羅斯占領的赫松州（Kherson），並威脅要讓俄羅斯吞下敗仗。

同樣也在信中署名的聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）在聲明中說，得知這封信已撤回讓他鬆了一口氣，指出「發布這封信的時間點不對，且有其他漏洞」。

民主黨聯邦眾議員加勒戈（Ruben Gallego）發表書面聲明說：「俄羅斯不認外交、只認實力。如果我們希望烏克蘭依舊是自由民主的國家，我們必須支持他們戰鬥。」

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）本月接受政治媒體Punchbowl News訪問時說，如果共和黨人掌控國會，將不會向烏克蘭開出「空白支票」。這番話引發外界揣測，認為共和黨人可能停止援助烏克蘭，但許多黨員說這不是他們的意圖。

傑亞帕爾在發表撤回信件的聲明中說，由於時間點的關係，這封信被拿來與麥卡錫的發言混為一談。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

傑亞帕爾的聲明指出：「這完全是錯誤的。每一場戰爭都是以外交手段終結，在烏克蘭取得勝利後，這場戰爭也會是如此。這封信是在昨天發出，雖然重申了基本原則，但卻被拿來與共和黨反對支持烏克蘭人捍衛國家主權的看法混為一談。所以，在這時候發布這封信只是在模糊焦點，因此我們撤出這封信。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，民主黨與共和黨人都力挺持續援助烏克蘭，他不認為這封信會讓美國的支持受到質疑。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111026