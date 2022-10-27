教宗向巴西人喊話：擺脫仇恨、不寬容和暴力

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）天主教教宗方濟各今天在梵蒂岡聖彼得廣場向信眾講話，向巴西人傳遞訊息，要求巴西「媽祖」黑人聖母阿帕雷西達（N.S.Aparecida）加持，讓巴西人擺脫仇恨、不寬容和暴力。

教宗說：「我請阿帕雷西達聖母保護和照顧巴西人民，使他們擺脫仇恨、不寬容和暴力。」

方濟各沒有直接談論巴西總統大選，但最近發生爭取連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者，以神職人員為左翼候選人拜票或捍衛左翼思想為由打斷彌撒後，巴西全國主教團（CNBB）提出警告說，不寬容的情況有所增加。

10月12日是巴西「媽祖」黑人聖母阿帕雷西達日，一位神父在彌撒中被波索納洛支持者噓聲。波索納洛也親訪阿帕雷西達聖母城國家聖母院，當時主持彌撒的朱尼奧神父（Camilo Junior）向信徒說：「今天不是拜票的日子，而是請求祝福的日子。」

巴西全國主教團發布聲明，對部分候選人「加強對信仰和宗教的利用，以此作為在今年選舉第2輪投票中獲得選票的一種方式」表示惋惜。

聖保羅紅衣主教謝瑞爾（Odilo Pedro Scherer）19日接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問表示，當前的選舉情勢非常緊張，宗教也被拖入辯論和政治紛爭中。

謝瑞爾指出，當前巴西文化存在對法西斯主義或思想的灌輸，以某種方式表現在政治兩極分化中，例如在政治辯論中，候選人被描繪成「善」或「惡」。

謝瑞爾說：「有些思辨與立場需要明確定義，例如捍衛生命和司法正義，但不能妖魔化那些想法和論點與我們不同的人。」

謝瑞爾認為，巴西民主制度正面臨一系列風險考驗，但他仍對巴西民主有信心，相信巴西會堅持守住民主自由。

10月30日巴西將舉行總統大選第2輪投票。（編輯：韋樞）1111027